Santoro (Humanitas) “Quattro tumori su dieci evitabili con stili di vita sani”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro padiglione sarà dedicato fondamentalmente alla prevenzione e allo screening, due aspetti importantissimi in campo oncologico. Basta pensare che, secondo i dati dell’OMS, 4 tumori su 10 potrebbero essere evitati con un sano stile di vita, che vuol dire non fumare, non essere obesi, fare attività sportiva, cose che sarebbe facilissimo fare eppure non vengono fatte. Importantissimo anche lo screening, perché lo screening non ci consente di evitare i tumori, ma ci consente di diagnosticarli in fase estremamente precoce e questo rende molto più guaribili le malattie”. Lo ha Armando Santoro, direttore Cancer Center dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, in occasione della presentazione di Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale in programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova.(ITALPRESS).

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