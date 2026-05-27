Video Pillole
Tg Economia – 27/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Prestiti green, nel 2025 finanziati 887 milioni
– Uno studio, il gioco illegale in Italia vale quasi 30 miliardi
– Traffico aereo in crescita in Italia
– Ultimi giorni per presentare la dichiarazione Imu
abr/gtr
– Prestiti green, nel 2025 finanziati 887 milioni
– Uno studio, il gioco illegale in Italia vale quasi 30 miliardi
– Traffico aereo in crescita in Italia
– Ultimi giorni per presentare la dichiarazione Imu
abr/gtr
© Riproduzione riservata