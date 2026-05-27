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Tg News – 27/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Media Iran: “Via il blocco Usa da Hormuz e transito a livelli pre-guerra”
– Zelensky scrive a Trump per aiuti difesa aerea per fermare missili Mosca
– Rissa alla Stazione di Milano Certosa: 22enne muore accoltellato
– Crans-Montana, il 5 Giugno il faccia a faccia tra i coniugi Moretti
– Scuola, allarme dell’Ocse per il caldo, studenti a rischio
– Bce “Attenzione alle misure contro caro energia, spread a rischio”
– Legge elettorale alla Camera il 26 Giugno, ira delle opposizioni
– Foti: “Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto stabilità”
– Previsioni 3BMeteo 28 Maggio
azn
– Media Iran: “Via il blocco Usa da Hormuz e transito a livelli pre-guerra”
– Zelensky scrive a Trump per aiuti difesa aerea per fermare missili Mosca
– Rissa alla Stazione di Milano Certosa: 22enne muore accoltellato
– Crans-Montana, il 5 Giugno il faccia a faccia tra i coniugi Moretti
– Scuola, allarme dell’Ocse per il caldo, studenti a rischio
– Bce “Attenzione alle misure contro caro energia, spread a rischio”
– Legge elettorale alla Camera il 26 Giugno, ira delle opposizioni
– Foti: “Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto stabilità”
– Previsioni 3BMeteo 28 Maggio
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