Tg News – 27/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Media Iran: “Via il blocco Usa da Hormuz e transito a livelli pre-guerra”

– Zelensky scrive a Trump per aiuti difesa aerea per fermare missili Mosca

– Rissa alla Stazione di Milano Certosa: 22enne muore accoltellato

– Crans-Montana, il 5 Giugno il faccia a faccia tra i coniugi Moretti

– Scuola, allarme dell’Ocse per il caldo, studenti a rischio

– Bce “Attenzione alle misure contro caro energia, spread a rischio”

– Legge elettorale alla Camera il 26 Giugno, ira delle opposizioni

– Foti: “Commissione Europea accolga richiesta italiana su patto stabilità”

– Previsioni 3BMeteo 28 Maggio

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