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Tg Sport – 27/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Roland Garros: Sinner e Darderi sul velluto
– Panchina Napoli: intesa biennale con Italiano, resiste l’ipotesi Allegri
– Mercato Milan: assalto a Iraola per la panchina e blitz a Vienna per Rangnick
– Inter nel futuro: Chivu pronto a rinnovare fino al 2028 e Mkhitaryan dice sì
– Muro Liverpool: Alisson blocca la Juventus
– Colpo Roma: riscattato Malen dall’Aston Villa con un contratto fino al 2030
– Mugello da leggenda: il Gran Premio d’Italia festeggia cinquant’anni di storia
azn
– Roland Garros: Sinner e Darderi sul velluto
– Panchina Napoli: intesa biennale con Italiano, resiste l’ipotesi Allegri
– Mercato Milan: assalto a Iraola per la panchina e blitz a Vienna per Rangnick
– Inter nel futuro: Chivu pronto a rinnovare fino al 2028 e Mkhitaryan dice sì
– Muro Liverpool: Alisson blocca la Juventus
– Colpo Roma: riscattato Malen dall’Aston Villa con un contratto fino al 2030
– Mugello da leggenda: il Gran Premio d’Italia festeggia cinquant’anni di storia
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