Ultime News

27 Mag 2026 Fondi regionali alla sanità: a Cremona arrivano 5,3 milioni in strumentazioni e altro
27 Mag 2026 Stasera alle 21:00 su CR1 i cinque nuovi sindaci si confrontano a “La Piazza”
27 Mag 2026 A sei anni abusata dallo “zio”. 69enne condannato a sei anni per violenza sessuale
27 Mag 2026 Marciapiedi, strade e segnaletica: la mappa degli interventi strada per strada
27 Mag 2026 Process Engineering a Cremona: imprese e fondazioni finanziano borse di studio
Video Pillole

Tg Sport – 27/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Roland Garros: Sinner e Darderi sul velluto
– Panchina Napoli: intesa biennale con Italiano, resiste l’ipotesi Allegri
– Mercato Milan: assalto a Iraola per la panchina e blitz a Vienna per Rangnick
– Inter nel futuro: Chivu pronto a rinnovare fino al 2028 e Mkhitaryan dice sì
– Muro Liverpool: Alisson blocca la Juventus
– Colpo Roma: riscattato Malen dall’Aston Villa con un contratto fino al 2030
– Mugello da leggenda: il Gran Premio d’Italia festeggia cinquant’anni di storia
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...