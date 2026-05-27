Tg Sport – 27/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Roland Garros: Sinner e Darderi sul velluto

– Panchina Napoli: intesa biennale con Italiano, resiste l’ipotesi Allegri

– Mercato Milan: assalto a Iraola per la panchina e blitz a Vienna per Rangnick

– Inter nel futuro: Chivu pronto a rinnovare fino al 2028 e Mkhitaryan dice sì

– Muro Liverpool: Alisson blocca la Juventus

– Colpo Roma: riscattato Malen dall’Aston Villa con un contratto fino al 2030

– Mugello da leggenda: il Gran Premio d’Italia festeggia cinquant’anni di storia

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