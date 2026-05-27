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Trasporti & Logistica Magazine – 27/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Cresce la domanda di voli a marzo ma cancellate le rotte con pochi passeggeri
– Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici
– Sicurezza della rete ferroviaria, ADFER celebra il decennale
sat/azn
– Cresce la domanda di voli a marzo ma cancellate le rotte con pochi passeggeri
– Idrogeno, l’Ue finanzia 9 impianti strategici
– Sicurezza della rete ferroviaria, ADFER celebra il decennale
sat/azn
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