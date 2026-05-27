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Una nuova stagione di ippica, eventi e intrattenimento all’Ippodromo di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Una nuova stagione di corse, eventi e intrattenimento. L’Ippodromo Snai San Siro è sempre più protagonista come riferimento nazionale della grande ippica, grazie a un calendario di appuntamenti di richiamo internazionale e a un’evoluzione che punta a renderlo uno spazio aperto e contemporaneo, capace di unire sport, musica e cultura. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa promossa da Flutter Southern Europe & Africa a Milano.

f12/fsc/gsl

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