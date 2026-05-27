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Unipa, Ruisi “Con Laboratorio Business Plan formazione per il mondo del lavoro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Crediamo che la formazione universitaria debba necessariamente essere guidata da coloro che, insieme a noi, lavorano nel quotidiano con tematiche che affrontiamo sul piano teorico e necessitano di un atterraggio, attraverso esercitazioni e laboratori concreti, in cui il mondo del lavoro guida i nostri studenti nell’acquisizione delle competenze necessarie che poi spenderanno a livello occupazionale”. Lo ha detto Marcantonio Ruisi, direttore del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della nona giornata del Laboratorio per la redazione di un Business Plan, organizzato dall’ateneo insieme a UniCredit. Già da tempo, aggiunge, “abbiamo immaginato un laboratorio sul Business Plan: i nostri ragazzi preparano piani di fattibilità d’impresa e le relative presentazioni, dopodiché insieme a UniCredit verifichiamo la bontà dei progetti. I progetti sono già stati inoltrati all’attenzione dello staff UniCredit e valutati: oggi è il momento di ritorno e restituzione in cui i ragazzi, attraverso Role Playing, presenteranno i loro progetti e riceveranno dallo staff suggerimenti, contributi e critiche costruttive”. L’obiettivo, conclude Ruisi, è “rendere i nostri studenti quanto più possibile Reddit Market per il mondo del lavoro: queste sono le competenze maggiormente richieste, ovvero progettazione, possibilità di fundraising, aggancio a linee di finanziamento; oggi tutto ciò è utile non solo per chi vuole lanciare un’idea imprenditoriale, ma per chi all’interno delle aziende andrà a lavorare nell’ambito del reperimento delle risorse finanziarie per sostenere i progetti della Pmi”. xd8/vbo/mca1

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