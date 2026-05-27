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Valditara “Per la prima volta la dispersione scolastica è sotto la media Ue”

MILANO (ITALPRESS) – “Per la prima volta la scuola italiana ha un tasso di abbandono, di dispersione che è ampiamente sotto la media europea: la media europea è 9,1%, mentre in Italia è all’8,2%. Abbiamo investito delle risorse notevoli aggiungendo risorse nazionali ai fondi Pnrr, per esempio per l’edilizia scolastica: quasi 12.000 edifici scolastici ristrutturati su un totale di 40.000”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano.

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