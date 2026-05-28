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A Londra i salumi italiani protagonisti di un contest per giovani chef

LONDRA (ITALPRESS) – A Londra i salumi italiani diventano terreno di sfida per i giovani chef del Regno Unito. Si è svolta nello Smeg London Flagship Store la finale di “Italian Salumi: The UK Contest”, iniziativa promossa dall’Agenzia ICE di Londra in collaborazione con Assica, con l’obiettivo di valorizzare qualità, tradizione e versatilità dei salumi italiani nel mercato britannico. A vincere è stato Alfie Reid, studente dell’Edinburgh College, che ha conquistato la giuria con una ricetta originale: salumi italiani reinterpretati in forma di pot stickers.
abr/gtr

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