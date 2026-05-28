Allegri ricorda Galeone a Pescara “Qui energia positiva di cui ho bisogno”

PESCARA (ITALPRESS) – La sala consiliare del Comune di Pescara ha ospitato la prima edizione del “Premio Giovanni Galeone”, ideato dal sindacato giornalisti abruzzesi e dall’Ussi Abruzzo per ricordare l’allenatore friulano scomparso lo scorso 2 novembre all’età di 84 anni. Il riconoscimento è stato assegnato a Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri, ex allievi del tecnico che portò due volte il Pescara in Serie A (1987 e 1992). Gasperini non ha potuto partecipare alla cerimonia, presente Allegri che, parlando di Galeone, non è riuscito a trattenere le lacrime. “Con Galeone ho avuto un rapporto meraviglioso – ha detto l’ormai ex allenatore del Milan – sia quando giocavo sia quando ho iniziato la carriera in panchina. Con il passare del tempo ho continuato a confrontarmi con lui, è sempre stato un precursore, le idee che aveva 30 anni sono tutt’ora attuali. Mi piaceva il suo modo di pensare e vivere, il non prendersi molto sul serio, ma fare le cose molto seriamente”.

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