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Barroso “La sicurezza sfida complessa per l’Ue, serve un approccio integrato”

LECCE (ITALPRESS) – “Tra le sfide più complesse che l’Europa si trova ad affrontare vi è la sicurezza, che deve essere considerata in senso ampio e integrato, includendo anche la sicurezza energetica. Gli eventi attuali in Medio Oriente e le conseguenze della guerra lanciata dalla Russia contro l’Ucraina rendono evidente quanto queste dimensioni siano strettamente interconnesse. Oggi più che mai, gli europei devono adottare un approccio strategico, che tenga conto non solo delle esigenze economiche, ma anche delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza delle nostre società: la sicurezza militare, quella delle forniture e la sicurezza energetica. Tutti elementi fondamentali per la stabilità complessiva”. Lo afferma José Barroso, già presidente della Commissione Europea, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce.

xb1/fsc/azn

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