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Energia, Torri “Tecnologia non è solo consumo, è anche parte della soluzione”

LECCE (ITALPRESS) – “Lo scenario è complicato, è una delle cose che stanno rendendo difficile pensare a degli scenari futuri. Ci siamo resi conto che dalla sostenibilità dobbiamo passare anche a guardare il prezzo, l’accessibilità e la sicurezza energetica. Noi dobbiamo pensare a come la sicurezza energetica, per i nostri consumi e per i nostri investimenti, possa essere garantita. La tecnologia non è solo un consumo di energia, ma è anche parte della soluzione; lo scambio simbiotico fra il mondo della tecnologia dell’intelligenza artificiale, sia in termini di investimenti che in termini anche di soluzioni per rendere i sistemi più efficienti, e’ qualcosa che noi auspichiamo”. E’ quanto afferma Fausto Torri, Responsabile Energia per EMEA e per l’Italia Accenture, in occasione del Festival dell’Energia di
Lecce.

xb1/sat/mrv

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