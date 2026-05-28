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Gemmato “Obiettivo rendere accessibile il farmaco anche sulla cronicità”

PALERMO (ITALPRESS) – “In tema di farmaceutica il ruolo del ministero è quello di rendere il farmaco accessibile al cittadino, soprattutto in termini di complessità. Si stanno sempre più immettendo in commercio dei farmaci impattanti dal punto di vista economico, ma che risolvono il quadro sintomatologico di patologie anche gravi”. Lo ha detto Marcello Gemmato, Sottosegretario al ministero della salute intervenuto a margine dell’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale” organizzato a Palermo dal’AIFA e con il patrocinio dell’ARS.
xi6/fsc/azn

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