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Incendio Sicily By Car, Dragotto “Le istituzioni sono ferme, manca sicurezza”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le istituzioni intervengono pochissimo, anzi sono momentaneamente ferme, non sento nulla che possa dare un minimo di gioia e di sicurezza ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno subito questi fatti, chiamiamoli incidenti di percorso”. Lo ha detto il fondatore di Sicily By Car, Tommaso Dragotto, all’indomani dell’incendio subito nella nuova sede di Villagrazia di Carini che ha danneggiato una decina di auto da noleggio.
pc/mrv

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