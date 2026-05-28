Midiri “Prestito d’onore misura estremamente importante per gli studenti”





PALERMO (ITALPRESS) – “La misura è certamente molto importante, colloca finalmente la nostra Regione al pari di rinomate regioni italiane che hanno già applicato questa misura in tempi pregressi. I ragazzi spesso vengono da famiglie disagiate, quindi avere un prestito che possa permettere loro di salvaguardare i loro studi è una misura estremamente importante. Noi stiamo lavorando insieme alla Regione nel cercare di dare alle famiglie una prospettiva di sicurezza non soltanto accademica, ma soprattutto di collegarlo al mondo del lavoro. Per cui università e mondo delle imprese, sempre di più, stanno lavorando insieme per creare una sorta di filo continuo che impedisca questa emorragia che dai nostri territori purtroppo si realizza e che vede soprattutto nel Sud la perdita del capitale umano. Noi il capitale umano lo riteniamo l’elemento centrale per la nostra crescita, per il nostro sviluppo, per i nostri territori, e quindi abbiamo il dovere, insieme a tutti gli enti collegati, di fare delle operazioni coordinate per cercare di trattenere a casa i nostri ragazzi”. Così Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine della presentazione del prestito d’onore per gli studenti universitari, varato dalla Regione e gestito da Irfis con una dotazione di 6 milioni di euro, e dell’inaugurazione della residenza universitaria di Piazza Gran Cancelliere, a Palermo. vbo/mca3

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