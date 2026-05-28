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Milano, le opere di Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d’Italia

MILANO (ITALPRESS) – A un anno dalla scomparsa di Arnaldo Pomodoro, e nella ricorrenza del centenario della sua nascita, Gallerie d’Italia – Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro rendono omaggio a uno dei più importanti protagonisti dell’arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. Apre infatti al pubblico la mostra “Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro”, alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala a Milano, museo di Intesa Sanpaolo, dal 29 maggio al 18 ottobre 2026.

f28/sat/gtr

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