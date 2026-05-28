Mulè “Alle comunali in Sicilia qualcosa non è stato fatto a dovere”





PALERMO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda le amministrative, qualcosa non è stato fatto a dovere. Laddove questo centrodestra non è unito e compatto, o perde tempo nella scelta dei candidati, finisce per perdere. Queste sono cose che abbiamo già provato sulla nostra pelle in passato e che proviamo tutt’oggi in Sicilia”. Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Forza Italia, in merito alle ultime elezioni amministrative e alla situazione del governo regionale siciliano a margine dell’evento “La Roadmap dell’Appropriatezza: la medicina di precisione tra innovazione e pratica regionale” organizzato a Palermo dall’Aifa e con il patrocinio dell’Ars. “La Sicilia è troppo importante per permettersi degli errori, per questo c’è bisogno di non ripetere certi passi falsi – prosegue Mulè -. Si faccia di necessità virtù e si riparta più forte di prima. Elezioni anticipate? Sarebbe una mancanza di rispetto per chi governa e questa Regione. Loro (riferendosi al governo regionale ndr.) sanno quali sono le cose più giuste da fare per la Sicilia e prenderanno dunque le decisioni migliori. Per il momento c’è un governo, una maggioranza, ma anche dei problemi all’interno di questa. Io disponibile? Sono un siciliano e amo questa terra, ma non avanzo candidature – chiosa Mulè -. Io sono qua, sono disponibile a fare ciò che il governo regionale vorrà”. xi6/vbo/red

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