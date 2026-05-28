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Pichetto “Sul nucleare serve guardare al prossimo decennio”

LECCE (ITALPRESS) – “Il tema del nucleare non può essere valutato esclusivamente sulla base delle esigenze di oggi, ma deve essere affrontato guardando al prossimo decennio. Dobbiamo prepararci a rispondere a una domanda energetica che crescerà di almeno un terzo. L’Italia dispone di un territorio ampio, ma non potrà raggiungere da sola gli obiettivi di decarbonizzazione affidandosi unicamente a fotovoltaico ed eolico. Per questo riteniamo che il nuovo nucleare, sul modello francese, sicuro e tecnologicamente avanzato, rappresenti una grande opportunità”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Festival dell’Energia di Lecce.

xb1/sat/gtr

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