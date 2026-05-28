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Pnrr, Calderone “Raggiunti con anticipo tutti gli obiettivi sul programma GOL”

MILANO (ITALPRESS) – Il Pnrr “rappresenta per Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un momento di soddisfazione, perché con anticipo abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi sul programma GOL. Per noi era una grande sfida, perché voleva dire prendere in carico 3 milioni di persone, gestire almeno 800 mila percorsi formativi. I numeri ci dicono che i risultati sono stati ampiamente raggiunti, ma quando parliamo di numeri dobbiamo parlare di persone, persone che sono state prese in carico, hanno ricevuto attività formativa, reskilling, upskilling e hanno ovviamente avuto la possibilità di valorizzare questi percorsi formativi, venendo accompagnati al lavoro”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a margine dell’evento “L’Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta”.

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