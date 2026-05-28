Qui New York! – Sicilia 1954, viaggio nei canti che vincevano la fatica





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella quarta puntata di “Qui New York!”, nuova rubrica culturale dell’Agenzia di Stampa Italpress, Claudio Pagliara ci porta in un mondo dimenticato. Sicilia 1954, è la mostra curata da Sergio Bonanzinga e Rosario Perricone, che all’Istituto Italiano di Cultura di New York ci fa ripercorrere il viaggio di Diego Carpitella e Alan Lomax, il primo italiano e il secondo americano, in una Sicilia preindustriale, dove vigevano ancora condizioni di lavoro feudale. I due etnomusicologi hanno documentato i canti dei lavoratori: pescatori, minatori, agricoltori, la fatica sui volti del loro lavoro, ma anche la bellezza delle loro canzoni, canzoni e suoni che si erano tramandati di generazione in generazione per centinaia di anni.

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