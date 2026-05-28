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Scompenso cardiaco, per le cure approccio sempre più multidisciplinare

PALERMO (ITALPRESS) – Promuovere un confronto sulla necessità di rafforzare la diagnosi tempestiva, la presa in carico multidisciplinare e l’organizzazione territoriale dei percorsi dedicati allo scompenso cardiaco in Sicilia. Questo l’obiettivo del Consensus Paper sviluppato nell’ambito del progetto “Scompenso Cardiaco: dalla visione nazionale all’implementazione regionale”, presentato a Palermo. Dal confronto tra gli esperti è emersa l’importanza della presa in carico clinica del paziente. L’organizzazione multidisciplinare e l’assistenza domiciliare rappresentano elementi decisivi per gestire meglio i pazienti anziani, fragili o ad alta complessità.

f46/sat/gtr

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