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Sport e prevenzione, al via la seconda edizione di “Spiagge della salute”

ROMA (ITALPRESS) – Al via la seconda edizione di Spiagge della Salute, l’evento itinerante che fornirà a cittadini e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, proponendo contestualmente attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per persone di ogni età. L’iniziativa, presentata nel corso di una conferenza stampa nella sede di Confcommercio a Roma, è promossa da A.S.C.-Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari. “Spiagge della Salute” 2026 si terrà ogni domenica dal 7 giugno al 30 agosto in dieci località balneari: si parte da Pescara, chiusura a Termoli
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