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Tg Economia – 28/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– IA, aziende oltre la sperimentazione ma i ricavi restano indietro
– Agroalimentare, un filo diretto tra banche e imprese
– Lavoro, curriculum sempre più perfetti ma assunzioni più complesse
– Burocrazia, la digitalizzazione arma in più contro gli sprechi
abr/gtr

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