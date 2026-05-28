Video Pillole
Tg Lavoro & Welfare – 28/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’enciclica del Papa rimette l’umanità al centro dell’Intelligenza Artificiale
– Da Generation Italy un racconto senza filtri
– FonARCom lancia l’allarme su precarietà e nuovi impieghi
– Salari e contratti “giusti”, Confintesa protagonista al Festival del Lavoro
sat/gtr
– L’enciclica del Papa rimette l’umanità al centro dell’Intelligenza Artificiale
– Da Generation Italy un racconto senza filtri
– FonARCom lancia l’allarme su precarietà e nuovi impieghi
– Salari e contratti “giusti”, Confintesa protagonista al Festival del Lavoro
sat/gtr
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