Tg News – 28/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi

– Axios “Accordo raggiunto tra Usa e Iran, manca solo ok di Trump”

– Libano, esercito di Israele ha attaccato Beirut

– Premier Meloni rilancia su caro energia e appello all’Ue

– Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro

– Sinner sta male a un passo dalla vittoria e perde con Cerundolo

– Sciopero generale il 29 Maggio, diversi settori a rischio

– Una nuova stagione di ippica, eventi e intrattenimento all’Ippodromo di Milano

– Previsioni 3BMeteo per 29 Maggio

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