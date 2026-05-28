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Tg News – 28/5/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi
– Axios “Accordo raggiunto tra Usa e Iran, manca solo ok di Trump”
– Libano, esercito di Israele ha attaccato Beirut
– Premier Meloni rilancia su caro energia e appello all’Ue
– Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro
– Sinner sta male a un passo dalla vittoria e perde con Cerundolo
– Sciopero generale il 29 Maggio, diversi settori a rischio
– Una nuova stagione di ippica, eventi e intrattenimento all’Ippodromo di Milano
– Previsioni 3BMeteo per 29 Maggio
azn
– Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi
– Axios “Accordo raggiunto tra Usa e Iran, manca solo ok di Trump”
– Libano, esercito di Israele ha attaccato Beirut
– Premier Meloni rilancia su caro energia e appello all’Ue
– Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro
– Sinner sta male a un passo dalla vittoria e perde con Cerundolo
– Sciopero generale il 29 Maggio, diversi settori a rischio
– Una nuova stagione di ippica, eventi e intrattenimento all’Ippodromo di Milano
– Previsioni 3BMeteo per 29 Maggio
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