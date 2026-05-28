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Tg Sport – 28/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dramma Sinner a Parigi: malore e blackout, eliminato da Cerundolo
– Trionfo Palace: Glasner alza la Conference League e saluta
– Terremoto Lazio: ufficiale la risoluzione di Sarri
– Strategia Inter: pronti 40 milioni per Palestra, Dumfries verso l’addio
– Mercato Juve: Vlahovic prende tempo e rispunta il bomber Mateta
– Mugello in pista: Martin stringe i denti per il podio con l’Aprilia
– Italbasket: Fontecchio lancia la sfida mondiale per il basket azzurro
azn

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