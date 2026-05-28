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Vannacci “In Sicilia grandissimi problemi, valutazione governo non lusinghiera”
CATANIA (ITALPRESS) – “Ritengo che in Sicilia ci siano tantissimi problemi. Grandissimi problemi di sicurezza, grandissimi problemi di sanità, grandissimi problemi di economia. Enormi Problemi di infrastrutture. Quindi se dovessimo valutare il governo siciliano per i risultati la valutazione non potrebbe essere lusinghiera”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, a margine della tappa a Catania nell’ambito del suo tour siciliano.
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