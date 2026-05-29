A Catania un dialogo tra tecnologia e arte con la mostra “In-genium” di MAIRE





CATANIA (ITALPRESS) – Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell’arte per raccontare come il sapere tecnico dell’antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell’ingegneria e della sostenibilità. Dopo le tappe di Roma e Milano, è stato inaugurato al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell’Università di Catania, “in-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia”. Il progetto è promosso da MAIRE e Fondazione MAIRE – ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’Università di Catania.

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