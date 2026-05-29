Altieri (Leonardo) “L’energia va difesa e messa in sicurezza”





LECCE (ITALPRESS) – “L’energia oggi va difesa, va messa in sicurezza, abbiamo visto come è diventato un bene primario e anche i conflitti regionali poi portano conseguenze globali. La difesa delle infrastrutture strategiche è sicuramente uno dei primi campi dove Leonardo sta lavorando perché queste grandi infrastrutture strategiche, queste reti vanno messe in sicurezza, ci sono attacchi cyber continui alle nostre tecnologie; quindi, intercettare le minacce e’ molto utile”. Lo afferma Trifone Altieri, Consigliere di Amministrazione di Leonardo SpA, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce. “Leonardo è l’azienda della tecnologia e l’energia sta facendo dei passi avanti molto importanti. Ad esempio, immaginiamo che sullo spazio ci sono i pannelli solari per alimentare le stazioni che porteranno in orbita gli uomini, chiaramente quelle sono tecnologie all’avanguardia che hanno una ricaduta immediata, anche in campo civile”, aggiunge.

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