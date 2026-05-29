Ultime News

29 Mag 2026 “Mezza Maratona” di Cremona: svelati i percorsi tra sport, città e partecipazione
29 Mag 2026 Quando la politica piace ai giovani (e viceversa): in giunta a Persico Dosimo tre under 35
29 Mag 2026 Successo della Giornata dello Sport: gli studenti di Cremona protagonisti sul campo
29 Mag 2026 Pestaggio tra giovanissimi nel piazzale dei bus: uno sguardo di troppo scatena la furia
29 Mag 2026 Sostegno al Cremona Pride di sabato 30 maggio: “Senza uguali diritti non c’è democrazia”
Video Pillole

Confindustria Romania e FPIAR, da Bucarest un appello all’Europa del futuro

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Tra tensioni geopolitiche e nuove sfide economiche globali, il Forum Economico 2026 di Bucarest si è proposto come un momento di confronto strategico sul futuro dell’Europa e del suo sistema industriale. Organizzato da Confindustria Romania e dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania, il titolo scelto, “Powered by Europe. Open to the World”, ha sintetizzato il filo conduttore dei lavori: un’Europa chiamata a rafforzare la propria autonomia strategica, senza rinunciare alla cooperazione internazionale e alla propria apertura globale.

col3/fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...