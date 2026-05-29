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Energia, Gori “La decarbonizzazione è un percorso obbligato”

LECCE (ITALPRESS) – “Penso che quello della decarbonizzazione sia un percorso obbligato, anche al di là degli aspetti di contenimento delle emissioni e mitigazione del cambiamento climatico, perché con la crisi di Hormuz abbiamo capito che quel percorso è necessario per ragioni economiche, per l’autonomia e per la sovranità. Non possiamo essere dipendenti da qualunque cosa accade nel mondo e che ricade in Italia in modo più grave che in altri Paesi europei perché siamo più dipendenti da gas e petrolio”. Lo afferma Giorgio Gori, vicepresidente della commissione ITRE al Parlamento Europeo, in occasione del Festival dell’Energia in corso a Lecce.
xb1/fsc/gtr

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