Giornata della legalità, Fnomceo “La cura passa anche da lotta a disuguaglianze”





ROMA (ITALPRESS) – In occasione della giornata della legalità, il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, ha ribadito alcuni principi fondamentali del codice deontologico della professione medica. Lo ha fatto alla vigilia delle celebrazioni ufficiali del 23 maggio, intervenendo al Quirinale all’evento “Costituzione: solidarietà e o competizione imprenditoria. Innovazione tecnologica, liberismo economico e tutela di cittadini e consumatori”. Anelli ha confermato che la “legalità non può essere intesa soltanto come adempimento formale di una norma” e che la professione medica ha come obiettivo quello “di tutelare la dignità di ogni persona umana e questo lo fa incontrando la fragilità, le sofferenze, lottando contro le disuguaglianze”.

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