Itala rinasce con un SUV premium





ROMA (ITALPRESS) – I marchi storici dell’automobilismo italiano Itala e OSCA tornano sul mercato con il progetto “Historic Italian Brands” promosso da Massimo Di Risio, fondatore di DR Automobiles Groupe. La presentazione si è tenuta al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino con il debutto del primo modello della nuova gamma, la Itala 35. Il nuovo SUV compatto segna il ritorno del marchio Itala con un posizionamento premium luxury e una gamma destinata ad ampliarsi progressivamente fino a comprendere sei modelli tra SUV e una city car elettrica. Le prime consegne partiranno da settembre mentre tra il 2026 e il 2027 arriveranno le versioni elettrificate full hybrid plug-in hybrid range extender e full electric. Il progetto industriale prevede la produzione nei nuovi impianti di Fabbrica Italia a Macchia d’Isernia, in Molise, con il coinvolgimento di aziende italiane specializzate nella componentistica automotive. Le piattaforme saranno sviluppate in collaborazione con il gruppo cinese GAC Group. La Itala 35 sarà equipaggiata con motore 1.5 TGDI benzina capace di superare i 190 chilometri orari con accelerazione da 0 a 100 in 7,5 secondi. Il modello sarà proposto con dotazione full optional sistemi di assistenza alla guida di secondo livello tetto panoramico e interni in pelle e alcantara. Il prezzo di partenza sarà di 35mila euro.

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