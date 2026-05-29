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Optima Italia a Innovation Village, focus su gender gap, ricerca e IA

NAPOLI (ITALPRESS) – Donne e parità di genere, aerospazio, innovazione per l’agricoltura e nuove opportunità per startup, ricercatori e imprese: questi i temi al centro di Innovation Village, il network sull’innovazione del Mezzogiorno che si svolge a Napoli, e che per il quinto anno consecutivo vede il sostegno della digital company Optima Italia. Durante la manifestazione, presentato il premio “AI for Energy & Sustainability 2026”, iniziativa dedicata ai progetti più innovativi capaci di coniugare tecnologia, sostenibilità ed efficientamento energetico.
f08/fsc/azn
(video in collaborazione con Optima Italia)

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