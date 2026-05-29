Tg News – 29/5/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Drone russo colpisce un edificio in Romania, Mosca “Siate vigili”

– Teheran: “Gestione di Hormuz è nostra”

– Mazara del Vallo, scontro scuolabus-auto, 8 bimbi feriti

– Milano, caporalato nella costruzione di Consolato Usa

– Liste d’attesa, in ritardo quasi due milioni di visite ed esami

– Bankitalia, relazione Panetta: “Si acceleri su intelligenza artificiale”

– Ok di Bruxelles a Italia su fisco, banche e mercato lavoro

– A Catania un dialogo tra tecnologia e arte con la mostra “In-genium” di MAIRE

– Previsioni 3BMeteo 30 Maggio

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