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Tg News – 29/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Drone russo colpisce un edificio in Romania, Mosca “Siate vigili”
– Teheran: “Gestione di Hormuz è nostra”
– Mazara del Vallo, scontro scuolabus-auto, 8 bimbi feriti
– Milano, caporalato nella costruzione di Consolato Usa
– Liste d’attesa, in ritardo quasi due milioni di visite ed esami
– Bankitalia, relazione Panetta: “Si acceleri su intelligenza artificiale”
– Ok di Bruxelles a Italia su fisco, banche e mercato lavoro
– A Catania un dialogo tra tecnologia e arte con la mostra “In-genium” di MAIRE
– Previsioni 3BMeteo 30 Maggio
azn

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