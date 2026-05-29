Tumori del sangue, un libro spiega l’impatto dell’ambiente e degli stili di vita





PALERMO (ITALPRESS) – Un momento di confronto scientifico e culturale sul rapporto tra salute, ambiente, prevenzione e corretti stili di vita, con particolare attenzione ai fattori di rischio onco-ematologici e all’approccio “One Health”, che mette in relazione salute umana, ambiente e qualità della vita. Allo Steri, sede di rappresentanza dell’Università di Palermo, è stato presentato “L’impatto dell’ambiente e degli stili di vita nel rischio onco-ematologico”, libro promosso dall’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, con il coinvolgimento di AIL Palermo-Trapani e dell’Asp di Palermo. Il volume, curato da Aurelio Angelini e Mariaclaudia Cusumano, approfondisce le correlazioni tra inquinamento, alimentazione, cambiamenti climatici, disuguaglianze sociali e aumento delle patologie oncologiche ed ematologiche, sottolineando il ruolo centrale della prevenzione nella tutela della salute pubblica.

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