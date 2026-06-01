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Tg Economia – 1/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Pil cresce dello 0,3% nel primo trimestre
– Nautica da diporto, l’Italia cresce e consolida la leadership sui superyacht
– Per il ponte del 2 giugno l’Italia rimane la meta preferita
– Rottamazione quater, per pagare la rata c’è tempo fino all’8 giugno
sat/azn
– Il Pil cresce dello 0,3% nel primo trimestre
– Nautica da diporto, l’Italia cresce e consolida la leadership sui superyacht
– Per il ponte del 2 giugno l’Italia rimane la meta preferita
– Rottamazione quater, per pagare la rata c’è tempo fino all’8 giugno
sat/azn
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