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Tg Economia – 1/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Pil cresce dello 0,3% nel primo trimestre
– Nautica da diporto, l’Italia cresce e consolida la leadership sui superyacht
– Per il ponte del 2 giugno l’Italia rimane la meta preferita
– Rottamazione quater, per pagare la rata c’è tempo fino all’8 giugno
sat/azn

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