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Abruzzo, Formez e Regione insieme per rafforzare la rete di welfare territoriale

L’AQUILA (ITALPRESS) – Rafforzare l’integrazione sociosanitaria migliorando il dialogo tra istituzioni e cittadini e la qualità dei servizi pubblici. Sono questi gli obiettivi del progetto “Insieme Abruzzo”, voluto dalla Regione e realizzato da Formez, i cui contenuti sono stati illustrati in occasione dell’incontro “Insieme per il Sociale. Verso una nuova geografia istituzionale di prossimità” che si è tenuto a L’Aquila, nella sede del Consiglio regionale.
f04/col3/gsl

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