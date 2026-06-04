Ultime News

4 Giu 2026 La Cremonese volta pagina: finisce l’era di Simone Giacchetta
4 Giu 2026 La Comunità energetica rinnovabile di Cremona si presenta alla città
4 Giu 2026 La Juvi dà il benvenuto ad Alberto Conti e saluta Edoardo Del Cadia
4 Giu 2026 Cremona: 20enne egiziano accusato di violenza sessuale su una ragazza di 17 anni
4 Giu 2026 Cremona piange Cinzia Crotti: una vita spesa per gli altri in ospedale
Video Pillole

Bankitalia, il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza

ROMA (ITALPRESS) – Il dieci per cento delle famiglie italiane detiene il 60,6 per cento della ricchezza totale, mentre la metà meno abbiente solo il 7,2 per cento. Lo rileva uno studio di Bankitalia. Nel quarto trimestre del 2025, infatti la ricchezza dei nuclei familiari italiani ammontava a 453 mila euro per famiglia, in lieve aumento rispetto al 2024. La distribuzione della ricchezza si conferma concentrata, e la disuguaglianza nella distribuzione è lievemente aumentata rispetto a due anni fa. Lo studio mette in luce come la composizione del portafoglio varia sensibilmente in base alla ricchezza: per le famiglie nella metà meno abbiente, oltre il 90 per cento delle attività detenute è costituito da abitazioni e depositi. Le famiglie nelle fasce più alte presentano invece un portafoglio più diversificato, con una quota rilevante di strumenti finanziari diversi dai depositi.
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...