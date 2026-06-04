Bankitalia, il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza





ROMA (ITALPRESS) – Il dieci per cento delle famiglie italiane detiene il 60,6 per cento della ricchezza totale, mentre la metà meno abbiente solo il 7,2 per cento. Lo rileva uno studio di Bankitalia. Nel quarto trimestre del 2025, infatti la ricchezza dei nuclei familiari italiani ammontava a 453 mila euro per famiglia, in lieve aumento rispetto al 2024. La distribuzione della ricchezza si conferma concentrata, e la disuguaglianza nella distribuzione è lievemente aumentata rispetto a due anni fa. Lo studio mette in luce come la composizione del portafoglio varia sensibilmente in base alla ricchezza: per le famiglie nella metà meno abbiente, oltre il 90 per cento delle attività detenute è costituito da abitazioni e depositi. Le famiglie nelle fasce più alte presentano invece un portafoglio più diversificato, con una quota rilevante di strumenti finanziari diversi dai depositi.

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