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Castellaneta “Usa e Israele hanno sottovalutato l’Iran”
ROMA (ITALPRESS) – “L’accordo” tra Stati Uniti e Iran “si farà sicuramente. Verrà raggiunto un accordo di compromesso che poi bisognerà poco a poco consolidare negli anni”. Così l’ambasciatore Giovanni Castellaneta in un’intervista all’Italpress. Per il diplomatico l’azione congiunta Usa-Israele “è stata portata avanti sottovalutando le capacità di resistenza del regime iraniano”.
sat/mgg/azn
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