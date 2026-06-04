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Classe energetica immobili, un focus sui fondi UE per le ristrutturazioni green

ROMA (ITALPRESS) – “Una partnership pubblico-privata che possa fare accedere praticamente ai fondi europei disponibili per il miglioramento e il rinnovamento dello stock immobiliare. È importante far sapere alle persone che assieme a questi fondi ci sono degli incentivi fiscali da poter utilizzare”. A dirlo Marco Angheben, Head of Business Development European Datawarehouse, e Coordinatore del progetto Engage for ESG, ospite di Focus ESG, format tv dell’Italpress.
fsc/gsl

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