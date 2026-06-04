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Diplomacy Magazine – Puntata del 4 giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella trentatreesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Giovanni Castellaneta, già ambasciatore italiano in Iran, in Australia e negli Stati Uniti. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla della guerra in Ucraina mentre Ettore Sequi in studio fa il punto sulla situazione in Libano e sul conflitto in Iran.
mgg/azn

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