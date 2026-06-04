Energia, Procaccini “Su fondi di coesione accolte richieste Governo italiano”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le richieste del governo italiano sono state accolte in maniera indiretta, in maniera diretta anche grazie all’opportunità del Just Transition Fund, quindi quella flessibilità dai fondi di coesione”. Così Nicola Procaccini, eurodeputato e co-presidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo per Fratelli d’Italia, commentando gli ultimi risultati ottenuti in sede europea sulle politiche economiche ed energetiche. Secondo Procaccini, le novità normative rappresentano un successo in linea con i target indicati dall’esecutivo: “Si è aggiunta la possibilità di usare la clausola di salvaguardia nazionale, non solo per la difesa nazionale ma anche per la produzione energetica, come chiedeva la presidente italiana”.

xf4/col4/mca2