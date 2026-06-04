Famiglie e stranieri trainano il turismo open air





ROMA (ITALPRESS) – Il turismo open air si conferma uno dei segmenti più dinamici del settore. Secondo il Camping Report 2026, le ricerche di campeggi e villaggi in Italia sono aumentate del 34% rispetto al 2025, sostenute soprattutto dalle famiglie e dalla crescente domanda proveniente dall’estero. Il 77% delle ricerche riguarda viaggiatori in partenza con partner e figli. Tra i servizi più richiesti spiccano animazione e baby club, seguiti da strutture pet friendly, piscine e parchi acquatici. Sempre più spesso il camping village viene percepito come una vera e propria family experience, capace di coniugare natura, comfort e intrattenimento. Anche nelle scelte di soggiorno emerge una forte attenzione alla comodità. Bungalow e case mobili raccolgono il 65% delle preferenze, mentre il glamping resta una nicchia, scelta soprattutto per brevi soggiorni immersi nella natura. In forte crescita anche il mercato internazionale, che nel 2026 arriva a rappresentare il 48% delle ricerche totali. Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi guidano la domanda estera. Sul fronte delle destinazioni, la Liguria conquista il primo posto tra gli italiani, mentre Sardegna, Toscana e Veneto restano le mete preferite dai turisti stranieri.

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