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Il Fair Play Menarini festeggia 30 anni con i grandi campioni dello sport

ROMA (ITALPRESS) – Trent’anni di sport, valori e grandi campioni. Nel Salone d’Onore del Coni sono stati presentati i vincitori della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, riconoscimento che celebra non solo i risultati sportivi ma anche esempi di lealtà, rispetto e correttezza. Tra i premiati del 2026 spiccano il primatista mondiale del salto con l’asta Armand Duplantis, il campione olimpico di scherma Daniele Garozzo, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, la marciatrice Antonella Palmisano, l’ex fuoriclasse del calcio Gianfranco Zola e il cestista azzurro Achille Polonara. Riconoscimenti anche per i protagonisti del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, oltre al pallavolista Simone Anzani e alla paralimpica Chiara Mazzel. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
mec/gm/gtr

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