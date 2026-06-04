Khalil (Lilly) “Con la Milano Health Week portiamo la prevenzione nelle piazze”





MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto fare parte della Milano Health Week 2026, un evento che ci permette di portare la prevenzione ai cittadini nelle piazze, per superare ostacoli e prendersi cura di se stessi”. Lo ha detto Elias Khalil, Presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, in occasione dell’inaugurazione della Milano Health Week in piazza Gae Aulenti.

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