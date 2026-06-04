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Milano Health Week, Agosta “Alzheimer sfida sanitaria, prevenzione possibile”
MILANO (ITALPRESS) – “La malattia di Alzheimer rappresenta oggi la forma più frequente di declino cognitivo e una delle principali sfide sanitarie e sociali legate all’invecchiamento della popolazione. In Italia si stima che oltre un milione di persone convivano con questa patologia, che colpisce prevalentemente le donne”. A dirlo in occasione del via della Milano Health Week Federica Agosta, neurologa, responsabile dell’Unità di Neuroimaging delle malattie neurodegenerative dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
f50/fsc/gsl
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