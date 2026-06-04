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Milano Health Week, Arianna Fontana “Utile, avvicina a sport e prevenzione”

MILANO (ITALPRESS) – “Per me essere qui all’inaugurazione della Milano Health Week è qualcosa di incredibile e davvero bello, un evento che avvicina ancora di più le persone allo sport, alla salute e alla prevenzione”. A dirlo Arianna Fontana, la campionessa italiana dello short track più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, in occasione dell’inaugurazione della Milano Health Week 2026.
f50/fsc/gsl

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