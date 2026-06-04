Radio Italia Live, Lagalla “Ci piacerebbe che ogni serata a Palermo fosse così”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo un accordo biennale con Radio Italia, che si conferma un attrattore importante dal punto di vista della musica e dell’intrattenimento. Ci auguriamo che ancora tante persone approfittino di quest’occasione per una serata di buona musica e in allegria, ci piacerebbe che tutte le serate di Palermo siano così”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della presentazione del concerto di Radio Italia Live, in programma il 28 giugno al Foro Italico. “Il flusso turistico in questo momento ci gratifica, su questo continueremo a lavorare senza però dimenticare quell’impegno sociale e quel riequilibrio sociale che è fondamentale per la vivibilità di questa città: ci aspettiamo lo stesso tipo di afflusso che ha caratterizzato le edizioni precedenti”.

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