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Sabatucci “Alla Milano Health Week i grandi temi della salute femminile”
MILANO (ITALPRESS) – “Il padiglione Women’s Health della Milano Health Week in Portanuova sarà dedicato ai grandi temi della salute femminile, con un approccio multidisciplinare che unirà prevenzione, diagnosi precoce, benessere, fertilità, menopausa e innovazione clinica”. A dirlo Ilaria Sabatucci, ginecologa oncologa Humanitas San Pio X, Milano, in occasione del via della Milano Health Week
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