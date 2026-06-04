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Sabatucci “Alla Milano Health Week i grandi temi della salute femminile”

MILANO (ITALPRESS) – “Il padiglione Women’s Health della Milano Health Week in Portanuova sarà dedicato ai grandi temi della salute femminile, con un approccio multidisciplinare che unirà prevenzione, diagnosi precoce, benessere, fertilità, menopausa e innovazione clinica”. A dirlo Ilaria Sabatucci, ginecologa oncologa Humanitas San Pio X, Milano, in occasione del via della Milano Health Week

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